Kirli Sepeti'nde Aylin'in annesi Cavidan'ı canlandıracak isim belli oldu: Ahu Sungur kimdir?

Kirli Sepeti'nde Aylin'in annesi Cavidan'ı canlandıracak isim belli oldu. Deneyimli oyuncu Ahu Sungur, Kirli Sepeti'nin 6. bölümünden itibaren kadroya dahil olacak. Peki, Kirli Sepeti'nin Cavidan'ı Ahu Sungur kimdir?

Kirli Sepeti'nde Aylin'in annesi Cavidan'ı canlandıracak isim belli oldu: Ahu Sungur kimdir?

Oyuncu Ahu Sungur, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği, Merve Girgin‘in ise yazdığı dizide Aylin (Melisa Döngel) eşi Murat’ın (Halil İbrahim Ceyhan) arasındaki tansiyon iyice artmıştı. Hikâyeye Aylin’in annesi Cavidan da dahil oluyor.

Kirli Sepeti'nde Aylin'in annesi Cavidan'ı canlandıracak isim belli oldu: Ahu Sungur kimdir? - 1

Rolü güçlü oyunculuğuyla tanınan ve şimdiye kadar unutulmaz projelerde rol alan Ahu Sungur canlandıracak. Cavidan 6. bölümden itibaren hikâyeye büyük bir hareket katacak.

AHU SUNGUR HAKKINDA

Türk , sinema ve tiyatro oyuncusu Ahu Sungur, 5 Şubat 1981 tarihinde dünyaya geldi. Adını Feriha Koydum, Mandıra Filozofu ve O Hayat Benim gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu Suat Sungur ile evli olan oyuncu, bir erkek çocuk annesi. 

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