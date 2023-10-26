Kirli Sepeti'nde Aylin'in annesi Cavidan'ı canlandıracak isim belli oldu: Ahu Sungur kimdir?

Rolü güçlü oyunculuğuyla tanınan ve şimdiye kadar unutulmaz projelerde rol alan Ahu Sungur canlandıracak. Cavidan 6. bölümden itibaren hikâyeye büyük bir hareket katacak.

AHU SUNGUR HAKKINDA

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Ahu Sungur, 5 Şubat 1981 tarihinde dünyaya geldi. Adını Feriha Koydum, Mandıra Filozofu ve O Hayat Benim gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu Suat Sungur ile evli olan oyuncu, bir erkek çocuk annesi.