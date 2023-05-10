Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın "Aile" dizisi setinde kaza

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın başrolleri paylaştığı "Aile" dizisinin çekimlerinde meydana gelen kazada bazı set çalışanları yaralandı. Konuyla ilgili yapım şirketi açıklama yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın "Aile" dizisi setinde kaza

Başrollerini  ile 'nın paylaştığı "" dizisinin 11. bölüm çekimlerinde kaza meydana geldi. Bazı set çalışanlarının yaralandığı kazayla ilgili yapım şirketin açıklama geldi.

Yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olası hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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