Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın "Aile" dizisi setinde kaza

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı "Aile" dizisinin 11. bölüm çekimlerinde kaza meydana geldi. Bazı set çalışanlarının yaralandığı kazayla ilgili yapım şirketin açıklama geldi.

Yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Aile dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olası hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."