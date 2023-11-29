Kızıl Goncalar dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı: Kızıl Goncalar dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği yeni dizi “Kızıl Goncalar”ın heyecanla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Özcan Deniz ve Özgü Namal’ı başrollerinde buluşturan dizi, yayınlanan tanıtımıyla sezonun en iddialı projelerinden olacağının sinyalini verdi. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle merak konusu olan dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

KIZIL GONCALAR KONUSU Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar, çok yakında.