Kızılcık Şerbeti dizisine hangi oyuncular veda edecek?

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalinin ayrılıklara da sahne olacağı konuşuluyor. Ketche’nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından yazılan senaryosu peş peşe bomba etkisi yaratacak sahneleriyle seyirciyi şaşırtacak. Kulislerde dizinin ana kadrosundan ayrılıkların yaşanacağı konuşuluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Arslan ailesinin büyükannesi Sönmez’le ilgili de çarpıcı bir gelişme yaşanacak. Dizinin sezon finalinde usta oyuncu Aliye Uzunatağan’ın hayat verdiği Sönmez’in başına talihsiz bir olay gelecek. Sönmez daha sonra bir gemi seyahatine çıkacak. Yeni sezonda gemi seyahatinden dönüp dönmeyeceği ve diziden ayrılacak oyuncular merak konusu…