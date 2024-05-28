Kızılcık Şerbeti dizisine hangi oyuncular veda edecek?

Sezon finali için gün sayan Kızılcık Şerbeti dizisine bazı oyuncuların veda edeceği iddia edildi. İddialar ardından ekibe veda edecek isimler araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisine hangi oyuncular veda edecek?

Kızılcık Şerbeti dizisine hangi oyuncular veda edecek?

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalinin ayrılıklara da sahne olacağı konuşuluyor.  Ketche’nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından yazılan senaryosu peş peşe bomba etkisi yaratacak sahneleriyle seyirciyi şaşırtacak. Kulislerde dizinin ana kadrosundan ayrılıkların yaşanacağı konuşuluyor.

Kızılcık Şerbeti dizisine hangi oyuncular veda edecek? - 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Arslan ailesinin büyükannesi Sönmez’le ilgili de çarpıcı bir gelişme yaşanacak. Dizinin sezon finalinde usta oyuncu Aliye Uzunatağan’ın hayat verdiği Sönmez’in başına talihsiz bir olay gelecek. Sönmez daha sonra bir gemi seyahatine çıkacak. Yeni sezonda gemi seyahatinden dönüp dönmeyeceği ve diziden ayrılacak oyuncular merak konusu…

Kızılcık Şerbeti dizisine hangi oyuncular veda edecek? - 2

Yiğit Kirazcı sezon başında “Rüzgâr” rolüyle dahil olduğu Gold Film imzalı “Kızılcık Şerbeti” dizisinden ayrılıyor. Başarılı oyuncu vedası öncesi yeni bir anlaşmaya imza attı. Yiğit Kirazcı Shine Medya’nın sahibi -Adil Şentekin’le yeni bir yarışma için el sıkıştı.

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