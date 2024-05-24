Kızılcık Şerbeti dizisinin makyözü Esra Okumuş'un videosu çok konuşulmuştu: İşine son verileceği iddia edildi

Kızılcık Şerbeti dizisinin Alev’i Müjde Uzman sette astım krizi geçirmiş ve hastane odasından yaptığı paylaşımlarda “Tükendim” başlıklı bir yazı yayınlamış ve birçok seye artık dayanamadığını açıklamıştı. Bu durumun ardından dizi setinin makyözü Esra Okumuş'un bu paylaşımlara gönderme olarak yorumlanan videosu çok konuşulmuştu.

Okumuş, tepkiler üzerine benzer birçok videosu olduğunu söylerek, paylaştığı videonun bir gönderme olmadığını belirtmişti.