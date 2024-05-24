Kızılcık Şerbeti dizisinin makyözü Esra Okumuş'un videosu çok konuşulmuştu: İşine son verileceği iddia edildi

Kızılcık Şerbeti dizisinin Alev’i Müjde Uzman sette astım krizi geçirmiş ve hastane odasından yaptığı paylaşımlarda “Tükendim” başlıklı bir yazı yayınlamış ve birçok seye artık dayanamadığını açıklamıştı. Bu durumun ardından dizi setinin makyözü Esra Okumuş'un bu paylaşımlara gönderme olarak yorumlanan videosu çok konuşulmuştu.
Okumuş, tepkiler üzerine benzer birçok videosu olduğunu söylerek, paylaştığı videonun bir gönderme olmadığını belirtmişti.
Müjde Uzman söz konusu videoyu "Esra’cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik,empati vs derken birbirimizi kırmayalım boşuna." sözleriyle paylaşmıştı.
İŞİNE SON VERİLDİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tepkiler büyüyünce dizinin yapımcısı Faruk Turgut “Oyuncumuz müjde uzmanın paylaşımı sonrası, set makyözümüzün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır. Gereği yapılacaktır” dedi. Çektiği dalga geçen video nedeniyle makyözün işine son verileceği öğrenildi.
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