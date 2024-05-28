Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Görkem - Ömer ilişkisi ortaya çıkıyor

Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı ardından gözler bir kez daha sezon finaline çevrildi.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin 7 Haziran 2024 tarihinde yayımlanacak 66. final bölümünde ise tansiyon tavan yapacak. Sezonun son sahnesinde Ünal ailesinde çok sarsıcı, kan donduran bir olay yaşanacak. Bütün sırların ortaya döküleceği, ayrılıkların yaşanacağı dizide ekibe kimlerin veda edeceği netleşecek.