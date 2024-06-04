Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak oyuncular: 4 karakter Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor

Gold Film imzalı, reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi, bu cuma ikinci sezonunu tamamlayacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin sezon finaline vedalar damga vuracak.

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Ketche'nin yönettiği dizide, Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz ile Rüzgâr'ı canlandıran Yiğit Kirazcı'nın vedasının ardından iki ayrılık daha yaşanacak.