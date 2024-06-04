Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak oyuncular: 4 karakter Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor

Kızılcık Şerbeti'nde sezon finalinin ardından kadrodan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. İkinci sezon finalini 7 Haziran'da yapacak olan diziye bazı karakterler veda edecek. Peki,Kızılcık Şerbeti'nden hangi karakterler ayrılacak? İşte Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak oyuncular...

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak oyuncular: 4 karakter Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor

Gold Film imzalı, reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi, bu cuma ikinci sezonunu tamamlayacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin sezon finaline vedalar damga vuracak. 

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak oyuncular: 4 karakter Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor - 1

ŞOKE EDEN FİNAL VE AYRILIKLAR

Ketche'nin yönettiği dizide, Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz ile Rüzgâr'ı canlandıran Yiğit Kirazcı'nın vedasının ardından iki ayrılık daha yaşanacak.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak oyuncular: 4 karakter Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor - 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde sette astım krizi geçiren ve çektiği videolarla gündeme gelen dizinin Alev'i Müjde Uzman, ekibe veda edecek.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak oyuncular: 4 karakter Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor - 3

Diğer ayrılan isim ise Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen olacak.

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