Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı (Feyza Civelek kimdir?)

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek samimi açıklamalarıyla gündem oldu. Katarsis programına konuk olan Civelek, hastalığıyla ilgili bilgi verdi. Köpeğini kaybettikten sonra yaşadıklarından bahseden Civelek;

"Köpeğim vardı, vefat etti. Ben köpeğime çok düşkündüm, 11 yıl benimle yaşadı. Evladım gibiydi. Köpeğimi kaybettim ve sırtıma dövmesini yaptırdım. Onu kaybettikten sonra sedef hastası oldum. Üzüntüden sıkıntıdan saç kıran oldum. Bir sürü sıkıntı yaşadım ve bu biraz benim dönüm noktam oldu." dedi.

"Hayatımda ilk kez en değer verdiğim şeylerden birini kaybettim çünkü. O süreci zor yaşadım, zor atlattım ama hayat bir şekilde devam ediyor. 3-4 ay önce de dedemi kaybettim. Yaşadığım her kayp hem bana bir ders oluyor hem de benden bir şeyler götürüyor." ifadelerini kullandı.



