Kod Adı Kırlangıç dizisinin oyuncuları kimler? Kod Adı Kırlangıç konusu ve oyuncu kadrosu

"Kod Adı Kırlangıç" teknoloji meraklısı çocukların heyecan dolu hikayelerini ekrana taşıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla göz dolduran dizide Serkan Şenalp, Gizem Arıkan, Korhan Herduran, Mine Teber, Ayhan Taş, Zeynep Kankonde, Cemil Şahin ve Eray Kaman gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Komedi, teknoloji ve heyecan dolu sahneleriyle her yaştan izleyicinin ilgisini çekmeye aday olan “Kod Adı Kırlangıç” dizisinin yönetmen koltuğuna ise Emir Khalilzadeh oturuyor.

KOD ADI KIRLANGIÇ 1.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Drone yarışmasına kendi tasarlayıp ürettiği dronu ile katılan Yiğit Efe, yarışı ikinci olarak tamamlar. Aynı yarışmada üçüncü olan Zeynep ile Yiğit Efe’nin yolları ilk kez burada kesişir. Şirket adlı gizemli bir yapının çalışanlarından olan Aspar ve Selim ise birbirine tamamen zıt karakterdedir. Aspar, yarışa müdahale eder ve Yiğit Efe’nin birinci olmasını engeller. Selim ise Şirket’in gerçek planının henüz farkında değildir. Yarıştan hemen sonra Şirket Selim’e yeni bir görev verir ve Yiğit Efe’nin projesini çalıp kendilerini getirmesini ister. Selim bu görevi içine sindiremese de, Yiğit Efelerin apartmanına taşınır. Öte yandan Zeynep ve ailesi de mahalleye taşınmıştır. Zeynep Yiğit Efe ile çok anlaşamasa da, mahalledeki çocuklarla kısa sürede kaynaşır. Şirket gizli projeyi ele geçirebilecek mi? Aspar’ın kötülüklerine rağmen, çocuklar grup olmayı başarabilecekler mi?