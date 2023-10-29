Kral Şakir Mikrop Avcıları filmi TV'de ilk kez yayınlanacak (Kral Şakir Mikrop Avcıları filmi saat kaçta?)

Kral Şakir Mikrop Avcıları (Cumburlop) filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Berk Tokay ve Haluk Can Dizdaroğlu ikilisinin oturduğu yerli animasyon maceranın seslendirme kadrosunda Atilla Şendil, Mustafa Oral, Didem Atlıhan gibi isimler yer alıyor.

KRAL ŞAKİR MİKROP AVCILARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



Kral Şakir Mikrop Avcıları (Cumburlop) Filmi 29 Ekim 2023 Pazar günü saat 17.00'da TV8'de!



KRAL ŞAKİR MİKROP AVCILARI FİLMİNİN KONUSU

Ortaya çıkan gizemli bir virüs, tüm şehri etkisi altına alır. Virüsten etkilenenler birer birer canavara dönüşmektedir. Şakirler, virüsü durdurabilmek için Mirket'ten yardım ister. Mirket, bulduğu ilaç ile virüsü durdurmayı başarır ancak ilaç Şakirler'i birer balığa dönüştürür. Şakirlerin eski haline dönebilmesinin tek yolu, tehlikeli bir köpekbalığının ele geçirmektir. Bu amaçla açık denizde zorlu bir maceraya atılan Şakirler, bu süreçte robot balıklar, kötü denizanaları ve tehlikeli deniz canavarları ile karşı karşıya kalır.