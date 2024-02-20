Kül Masalı dizisi oyuncuları kimler? (Kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar)

Kül Masalı dizisinin ilk bölümü 15 Şubat Perşembe akşamı yayımlandı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcineoğlu'nun yer aldığı dizide Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi oyuncular da rol alıyor.
KÜL MASALI DİZİSİ KONUSU
Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır.
Özge’nin Arat’ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge’nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat’ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale’nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.
KÜL MASALI KARAKTERLERİ
Gökhan Alkan (Arat Giraylı)
Onun gözlerindeki gizemi görmek için çok zorlanmanıza gerek yok. Aşkı kadar nefreti de büyük. Peki sizce en büyük sırrı ne?
Sevda Erginci (Özge Günay)
Kötü olamayacak kadar masum ve güzel. Ama bu köşkte aşık olduğu adamın eski karısının hayaleti ile yaşayacak olması onu belki de bambaşka biri yapacak.
Başak Gümülcinelioğlu (Jale Giraylı)
Aşk onun için bir duygu değil, belki de sadece araçtı. Yaptığı hataların bedelini ise hayatıyla ödedi. Ya da kim bilir?
Hülya Darcan (Neveser Giraylı)
Düzenini bozan şeylere asla katlanamasa da oğlu Arat için her şeyi yapar. Kafasında herkesi yerleştirdiği tablosuyla çok mutlu o. Ama ya etrafındakiler?
Ushan Çakır (Cemil Öz)
Haksızlık karşısında asla eğilmeyen ve inandığı şey uğruna her şeyi yapabilecek biri o. İçindeki şüphe günden güne onu yiyip bitirse de doğru bildiklerinden asla vazgeçmez. İçini ise kemiren tek bir şüphe var; “Jale’yi Arat Giraylı mı öldürdü?”
Özgür Çevik (Erhan Sanlı)
Görev adamının sözlükteki karşılığı o. Arat’ın en eski arkadaşı ve sağ kolu. Ama herkes gibi onun da hayatında sırları var.
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