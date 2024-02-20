Kül Masalı dizisi oyuncuları kimler? (Kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar)

KÜL MASALI KARAKTERLERİ

Gökhan Alkan (Arat Giraylı)



Onun gözlerindeki gizemi görmek için çok zorlanmanıza gerek yok. Aşkı kadar nefreti de büyük. Peki sizce en büyük sırrı ne?

Sevda Erginci (Özge Günay)



Kötü olamayacak kadar masum ve güzel. Ama bu köşkte aşık olduğu adamın eski karısının hayaleti ile yaşayacak olması onu belki de bambaşka biri yapacak.



Başak Gümülcinelioğlu (Jale Giraylı)



Aşk onun için bir duygu değil, belki de sadece araçtı. Yaptığı hataların bedelini ise hayatıyla ödedi. Ya da kim bilir?

Hülya Darcan (Neveser Giraylı)

Düzenini bozan şeylere asla katlanamasa da oğlu Arat için her şeyi yapar. Kafasında herkesi yerleştirdiği tablosuyla çok mutlu o. Ama ya etrafındakiler?



Ushan Çakır (Cemil Öz)

Haksızlık karşısında asla eğilmeyen ve inandığı şey uğruna her şeyi yapabilecek biri o. İçindeki şüphe günden güne onu yiyip bitirse de doğru bildiklerinden asla vazgeçmez. İçini ise kemiren tek bir şüphe var; “Jale’yi Arat Giraylı mı öldürdü?”



Özgür Çevik (Erhan Sanlı)



Görev adamının sözlükteki karşılığı o. Arat’ın en eski arkadaşı ve sağ kolu. Ama herkes gibi onun da hayatında sırları var.