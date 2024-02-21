Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak, yeniden yayınlanacak mı? Pana Film'den yeni açıklama

Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları devam ediyor. Dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren ve aynı zamanda dizinin yapımcısı olan Necati Şaşmaz, daha önceki açıklamalarında dizinin yeniden başlayacağını belirterek bir hazırlık içerisinde olduğunu belirtmişti. İşte ayrıntılar.
KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Polat Alemdar rolüne hayat veren aynı zamanda dizinin yapımcısı olan Necati Şaşmaz daha önce "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" demişti.
PANA FİLM'DEN KURTLAR VADİSİ AÇIKLAMASI
Pana Film, Kurtlar Vadisi'nin dijital bir platformda yakın zamanda yeniden başlayacağı haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada;
"Yakın zamanda bir takım internet haber sitelerinde yapılan haberler ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar neticesinde aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.
Yapılan haberler ve paylaşımlarda "Kurtlar Vadisi" dizisinin yeni bölümleri ile ekranlara döneceği, oyuncu kadrosunun ve yayınlanacağı platformun belirlenmiş olduğu şeklinde ibareler yer almaktadır. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla alakalı tekzip ilgililerine iletilmiştir.
"Kurtlar Vadisi" dizisinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek adına sadece yapımcı olan şirketimizin ve Sayın Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaları dikkate almanızı rica ederiz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.
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