Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak, yeniden yayınlanacak mı? Pana Film'den yeni açıklama

Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları devam ediyor. Dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren ve aynı zamanda dizinin yapımcısı olan Necati Şaşmaz, daha önceki açıklamalarında dizinin yeniden başlayacağını belirterek bir hazırlık içerisinde olduğunu belirtmişti. İşte ayrıntılar.

KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Polat Alemdar rolüne hayat veren aynı zamanda dizinin yapımcısı olan Necati Şaşmaz daha önce "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" demişti.