Mahsusa dizisinin oyuncuları kimler? Mahsusa dizisinin kadrosu ve konusu

MAHSUSA DİZİSİ KONUSU



İtalya'nın Trablus'u işgal etmesi üzerine Osmanlı Devleti zor duruma düşer. Bunun üzerine, kendisi gibi vatansever olan arkadaşlarını örgütleyen Binbaşı Enver, onlarla birlikte Trablus'a gider. Orada direnişin merkezi haline gelen büyük bir askeri karargah kurar.



MAHSUSA DİZİSİ OYUNCU KADROSU



Mahsusa dizisinin kadrosunda Baran Akbulut, Baki Çiftçi, Kenan Çoban, Uğur Pektaş, Ali Ersan Duru, Öykü Çelik ve Mehmet Emin Kadıhan gibi isimler yer alıyor.

MAHSUSA NEDİR?



Mahsusa; Mahsus, hususi anlamını taşıyor.



Teşkilât-ı Mahsusa, İttihat ve Terakki Cemiyeti gizli bir örgüt olarak kurulmuş ve iktidara gelene kadar bu yapısını devam ettirmiştir. Cemiyetin içinde pek çok meslek grubundan kişiler yer alsa da en etkin grup Balkanlarda komitacılarla mücadele eden ve gayrinizami harbi yakından tanıyan subaylar olmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidara gelebilmek için bazı silahlı girişimlerde bulunduğu için cemiyet içinde bu faaliyetlerden sorumlu bir fedai grubu oluşmuştur. Gayrinizami harbi bilen subay grubu ve fedailer Teşkilat-ı Mahsusa’nın ortaya çıkmasında önemli bir etken olmuşlardır.



Trablusgarp Savaşı sırasında bölgeye giden Enver Bey, Mustafa Kemal (Atatürk) Bey, Fethi (Okyar) Bey, Nuri (Conker) Bey, Fuat (Bulca) Bey ve Süleyman Askeri Bey gibi gönüllü subayların yerel halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı bir direniş örgütlemesi Enver Bey’i bu tarz faaliyetlerin etkisi konusunda umutlandırmıştır. Almanya da aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu vasıtasıyla İngiltere ve Fransa’nın kontrolü altındaki Müslüman nüfusun harekete geçirilebileceğini planlamaya başlamıştır. Bu nedenle Alman ajanları Trablusgarp’taki direnişi yakından takip etmişler ve Enver Bey’e özel bir ilgi göstermişlerdir.