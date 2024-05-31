MasterChef yeni sezonuyla ilgili heyecanlandıran gelişme: MasterChef 2024 ne zaman başlayacak?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonundan ilk tanıtım yayımlandı. Tanıtım gelince, MasterChef'in ne zaman başlayacağı merak edildi. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye yarışması bu yıl da ekrana gelecek.
MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor All Star macerasının sona ermesi ardından MasterChef Türkiye'nin başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl MasterChef 14 Haziran tarihinde başlamıştı. Bu nedenle MasterChef yeni sezonunun haziran ayının ortasında başlaması bekleniyor.
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