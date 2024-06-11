MasterChef'in yeni sezon tarihi belli oldu: MasterChef ne zaman başlayacak?

Survivor All Star sezonunun finali için geri sayım sürerken MasterChef'in yeni sezon tarihi belli oldu. Yayımlanan tanıtıma göre, MasterChef'in yeni sezonu haziran ayı ortasında başlayacak. Peki, MasterChef ne zaman başlayacak?

MasterChef'in yeni sezon tarihi belli oldu: MasterChef ne zaman başlayacak?

Ünlü şeflerin sunumu ve yorumları ile gündeme gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihi belli oldu. Yeni sezon tarihini Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştı.

MasterChef'in yeni sezon tarihi belli oldu: MasterChef ne zaman başlayacak? - 1


NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye 2024 heyecanı 14 Haziran'da TV8'de başlıyor. Yarışma cuma günü 20.00'da ekranlara gelecek.

MasterChef'in yeni sezon tarihi belli oldu: MasterChef ne zaman başlayacak? - 2

2023 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon güçlü yarışmacılarla bir All Star sezonu gerçekleşmişti. Heyecan dozunun yükseldiği final bölümünün sonunda kazanan isim Esra olmuştu.

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