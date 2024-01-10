Mehmet Ali Özdemir bulundu mu? Şüpheler eşi Meryem'in üzerinde

BİRÇOK ŞÜPHELİNİN ADI GEÇİYOR

Çevresinde öfkeli bir insan olarak bilinen Mehmet Ali Özdemir'in kaybından sonra birçok isim şüpheli olarak dikkat çekti.3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'in davalık olduğu Yusuf ile ilgili ortaya atılan iddialar dikkat çekerken Özdemir'in yanında yevmiyeli çalışan Ertan Genç'in de şüpheli konuşmaları kafaları karıştırdı. Canlı yayınında ortaya atılan bir diğer iddia ise Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ile ilgili oldu. Meryem ise "Eşim evde dışarıdaki gibi değil, süt dökmüş kedi" ifadelerini kullanarak evlilik hayatlarında bir sorun yaşamadıklarını vurguladı.Kocasının olay günü ne yaptığını bilmediğini ifade eden 25 yaşındaki genç kadın, "Nereye gidiyorsun diye soramadan gitti" sözlerini kullandı. Müge Anlı ise genç kadının sakinliğine dikkat çekti.

