Mehmet Ali Özdemir bulundu mu? Şüpheler eşi Meryem'in üzerinde

41 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Özdemir süpheli şekilde kayıplara karıştı.Arabasıyla birlikte kaybolan Özdemir'in aracında sürtünme ve kan izine rastlandı. Kardeşiyle kavgalı olan Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem Hanım'a esaret hayatı yaşattığı ortaya çıktı.Kıskançlık yüzünden sık sık sorun yaşanayan çiftin evliliğinde büyük sırlar olduğu öne sürüldü.
BİRÇOK ŞÜPHELİNİN ADI GEÇİYOR
Çevresinde öfkeli bir insan olarak bilinen Mehmet Ali Özdemir'in kaybından sonra birçok isim şüpheli olarak dikkat çekti.3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'in davalık olduğu Yusuf ile ilgili ortaya atılan iddialar dikkat çekerken Özdemir'in yanında yevmiyeli çalışan Ertan Genç'in de şüpheli konuşmaları kafaları karıştırdı. Canlı yayınında ortaya atılan bir diğer iddia ise Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ile ilgili oldu. Meryem ise "Eşim evde dışarıdaki gibi değil, süt dökmüş kedi" ifadelerini kullanarak evlilik hayatlarında bir sorun yaşamadıklarını vurguladı.Kocasının olay günü ne yaptığını bilmediğini ifade eden 25 yaşındaki genç kadın, "Nereye gidiyorsun diye soramadan gitti" sözlerini kullandı. Müge Anlı ise genç kadının sakinliğine dikkat çekti.
Mehmet Ali Özdemir'in canlı yayına bağlanan arkadaşı, Meryem Özdemir'in farklı bir kişiyle ilişkisi olduğunu öne sürdü. Mehmet Ali Özdemir'in kaybolmadan önce "Eşimin sosyal medyadan biriyle konuşmasını yakaladım" iddiasını ortaya atan ismini vermek istemeyen kişi, söylediklerinin doğruluğundan emin olduğunu ifade etti.
Meryem Özdemir ise "Ben sosyal medya kullanmayı bile bilmiyorum. Gösterseniz nasıl kullanacağımı bilemem. Nasıl başkalarıyla konuşacağım?" sözleriyle kendisini savundu. Olay günüyle ilgili farklı açıklamalarda bulunan genç kadının kocasının başına gelenleri bilip bilmediği araştırılıyor.
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