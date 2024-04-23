Mesut (Şevket Çoruh) Arka Sokaklar dizisine geri mi dönecek?

Arka Sokaklar dizisi 18. Sezonunda da ekran macerasına devam ediyor. Geçen günlerde vefat eden duayen sinemacı Türker İnanoğlu’nun imza attığı diziyi sezon başında D Media 42 bölümlüğüne kiralamıştı. Şimdi dizinin yeni sezon için de devam etmesi gündemde… Bu arada da kulislerde bomba bir iddia dolaşmaya başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Korkma Ben Yanındayım” ekrana veda edecek olan ünlü aktör Şevket Çoruh’a 17 sezon boyunca Mesut rolüyle büyük emek verdiği “Arka Sokaklar”a dönmesi için bir kez daha teklif götürüldü. Başarılı oyuncuyla yeniden görüşmeler başladı.