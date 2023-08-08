Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu

Gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 23 Haziran'da sezon finali yaparak ekran macerasına ara vermişti. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu

ile Tatlı Sert programı 15'inci sezonunu geride bıraktı. Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.

Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu - 1

YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu. Yeni sezon tarihini programın yapımcısı Taner Ercan duyurdu. Ercan; '28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere' dedi.

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