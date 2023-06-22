Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon final tarihi belli oldu: Ne zaman sezon finali yapacak?

2008 yılından bu yana ekran macerasını sürdüren Müge Anlı ile Tatlı Sert bir sezonu daha geride bırakmaya hazırlanıyıor. Kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı program 23 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yapacak.
SEZON FİNALİ AÇIKLAMASI
Hafta başında (19 Haziran 2023) açıklamalarda bulunan Müge Anlı; "Sezonun son haftasına coşkulu girelim istedim. Bu hafta sezon finali yapacağız sonrasında da bayram. Bir tarafım gerçekten sesim soluğum kalmadı artık tatile gireceğiz diyor ama bir tarafım da buruk. Seviyoruz işimizi, akşama kadar kalsak kalacağız burada." sözleriyle final tarihini duyurmuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müge Anlı
- Televizyon
- N-Life