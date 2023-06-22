Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon final tarihi belli oldu: Ne zaman sezon finali yapacak?

Gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali tarihi belli oldu. 14 sezondur ekranlarda olan programın sezon finali tarihini Müge Anlı açıkladı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman sezon finali yapacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon final tarihi belli oldu: Ne zaman sezon finali yapacak?

2008 yılından bu yana ekran macerasını sürdüren  ile Tatlı Sert bir sezonu daha geride bırakmaya hazırlanıyıor. Kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı program 23 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yapacak. 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon final tarihi belli oldu: Ne zaman sezon finali yapacak? - 1

SEZON FİNALİ AÇIKLAMASI

Hafta başında (19 Haziran 2023) açıklamalarda bulunan Müge Anlı; "Sezonun son haftasına coşkulu girelim istedim. Bu hafta sezon finali yapacağız sonrasında da bayram. Bir tarafım gerçekten sesim soluğum kalmadı artık tatile gireceğiz diyor ama bir tarafım da buruk. Seviyoruz işimizi, akşama kadar kalsak kalacağız burada." sözleriyle final tarihini duyurmuştu.

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