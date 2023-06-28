Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 15'inci sezonunu geride bıraktı. Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.

Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.