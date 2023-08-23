Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ile ilgili iddialar soru işareti bıraktı

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Programın yapımcısı Taner Ercan, ''28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere'' sözleri ile yayın tarihini paylaşmıştı ancak sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda eylül ayı işaret edildi. Müge Anlı’dan ise henüz programının başlangıç tarihi hakkında net bir açıklama gelmedi.
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