Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ile ilgili iddialar soru işareti bıraktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı haziran ayında bir sezonu daha geride bırakmıştı. Dizi ve programların yeni sezon tarihiyle ilgili gelişmeler ardından gözler Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çevrildi. Ağustos ayında başlaması beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert ile ilgili iddialar soru işareti bıraktı. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ile ilgili iddialar soru işareti bıraktı

Araştırmacı Gazeteci 'nın sunuculuğunu üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ile ilgili iddialar soru işareti bıraktı - 1

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Programın yapımcısı Taner Ercan, ''28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere'' sözleri ile yayın tarihini paylaşmıştı ancak sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda eylül ayı işaret edildi. Müge Anlı’dan ise henüz programının başlangıç tarihi hakkında net bir açıklama gelmedi.

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