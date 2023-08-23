Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ile ilgili iddialar soru işareti bıraktı

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Programın yapımcısı Taner Ercan, ''28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere'' sözleri ile yayın tarihini paylaşmıştı ancak sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda eylül ayı işaret edildi. Müge Anlı’dan ise henüz programının başlangıç tarihi hakkında net bir açıklama gelmedi.