Müge Anlı'dan açıklama: "Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi kabul edilmedi" haberlerine yanıt verdi

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da İstanbul’da trafikte kurye Yunus Emre Göçer’in kullandığı motora arkadan çarptı. Ağır yaralanan iki çocuk babası Göçer, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı ancak 6 Aralık’ta hayatını kaybetti.
Göçer'in ölümüne neden olan Mahmud'un 2 Aralık’ta Türkiye’den kaçtığı tespit edildi. Tüm Türkiye'nin yakından ilgilendiği olayda "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına ilişkin ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre, motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Müge Anlı'ya başvurdu ancak kabul edilmedi.
CANLI YAYINDA AÇIKLAMA YAPTI
Müge Anlı, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun ölümüne sebep olduğu kuryenin eşinin programına kabul edilmediği iddialarını yanıtladı.
Anlı yaptığı açıklamada; "O aile bana gelmek istemiş ben reddetmişim. Lütfen önce vicdanlı olun. Faili belli, adı belli. Gündeme gelmenin en kolay yolu da ben oldum. Ben bir şey yapmak isteyeceğim, beni de birisi arayacak yapma diyecek. Adam belli, vuran belli, rahmetli olan belli. Ben burada neyi araştıracağım? Bu programın anlamı ne? Beni kuryecilere hedef mi göstermek istiyorsunuz? Müge Anlı'yı görüp tıklayacaklar diye. Müge Anlı Müge Anlı! Ne Müge Anlıymış ya" ifadelerini kullandı.
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