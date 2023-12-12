Müge Anlı'dan açıklama: "Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi kabul edilmedi" haberlerine yanıt verdi

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Müge Anlı, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun ölümüne sebep olduğu kuryenin eşinin programına kabul edilmediği iddialarını yanıtladı.

Anlı yaptığı açıklamada; "O aile bana gelmek istemiş ben reddetmişim. Lütfen önce vicdanlı olun. Faili belli, adı belli. Gündeme gelmenin en kolay yolu da ben oldum. Ben bir şey yapmak isteyeceğim, beni de birisi arayacak yapma diyecek. Adam belli, vuran belli, rahmetli olan belli. Ben burada neyi araştıracağım? Bu programın anlamı ne? Beni kuryecilere hedef mi göstermek istiyorsunuz? Müge Anlı'yı görüp tıklayacaklar diye. Müge Anlı Müge Anlı! Ne Müge Anlıymış ya" ifadelerini kullandı.