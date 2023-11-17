Nazmiye Yaldız'a ne oldu, bulundu mu? Nazmiye Yaldız'ın sevgilisi Hamsin'in çelişkili ifadeleri

Müge Anlı’da 6 yıl önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan kadın aranıyor. Kayıp kadının sevgilisi olduğu belirtilen Hamsin Ballı, açıklamaları şoke etti.



20 yıllık evliliğini, 2010 yılında noktalayan iki çocuk annesi Nazmiye Yaldız, boşanma aşamasında olduğu 2006 yılında, erkek arkadaşı Hamsin Ballı, ile Antalya’da, nikahsız birliktelik yaşamaya başladı. 2017 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Nazmiye Yaldız'dan 6 yıldır haber yok.



Müge Anlı’nın kapısını çalan kayıp kadının sevgilisi Hamsin Ballı, 2017 yılında, tam tarihini hatırlayamadığı bir gün sevgilisi Nazmiye Yaldız'ın kardeşi olduğunu söyleyip "Aşkım" diyerek hitap ettiği bir kişiyle balkonda bir telefon görüşmesi yaptığını, o görüşmenin ardından evden ayrıldığını, aynı gün akşam saatlerinde kendisini arayan sevgilisinin "Beni kurtar" diyerek yardım istediğini, o sırada, sevgilisinin elinden telefonu alan "Fatih" isimli şahsın kendisine küfürler edip telefonu kapattığını, o günden sonra kadından haber alınamadığını söyledi.



Nazmiye Yaldız'ın yaşadığına dair hiçbir belirti olmadığını kaydeden Hamsin Ballı, sevgilisinin Fatih isimli şahıs tarafından darbedildiğini, şantaja uğradığını, bu yüzden sevgilisinin kaybından Fatih'ten sorumlu tuttuğunu iddia etti.

