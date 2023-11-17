Nazmiye Yaldız'a ne oldu, bulundu mu? Nazmiye Yaldız'ın sevgilisi Hamsin'in çelişkili ifadeleri

Müge Anlı’da 6 yıl önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan kadın aranıyor. Kayıp kadının sevgilisi olduğu belirtilen Hamsin Ballı, açıklamaları şoke etti.
20 yıllık evliliğini, 2010 yılında noktalayan iki çocuk annesi Nazmiye Yaldız, boşanma aşamasında olduğu 2006 yılında, erkek arkadaşı Hamsin Ballı, ile Antalya’da, nikahsız birliktelik yaşamaya başladı. 2017 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Nazmiye Yaldız'dan 6 yıldır haber yok.
Müge Anlı’nın kapısını çalan kayıp kadının sevgilisi Hamsin Ballı, 2017 yılında, tam tarihini hatırlayamadığı bir gün sevgilisi Nazmiye Yaldız'ın kardeşi olduğunu söyleyip "Aşkım" diyerek hitap ettiği bir kişiyle balkonda bir telefon görüşmesi yaptığını, o görüşmenin ardından evden ayrıldığını, aynı gün akşam saatlerinde kendisini arayan sevgilisinin "Beni kurtar" diyerek yardım istediğini, o sırada, sevgilisinin elinden telefonu alan "Fatih" isimli şahsın kendisine küfürler edip telefonu kapattığını, o günden sonra kadından haber alınamadığını söyledi.
Nazmiye Yaldız'ın yaşadığına dair hiçbir belirti olmadığını kaydeden Hamsin Ballı, sevgilisinin Fatih isimli şahıs tarafından darbedildiğini, şantaja uğradığını, bu yüzden sevgilisinin kaybından Fatih'ten sorumlu tuttuğunu iddia etti.
Kayıp dosyasıyla ilgili ulaştığı çarpıcı bilgileri aktaran araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Fatih isimli şahsın, kayıp Nazmiye Yaldız'ı gasp ettiği gün yapılan üst aramasında üzerinden, Nazmiye Yaldız'a ait takılar, uygunsuz fotoğrafların olduğu telefon ve birkaç adet lolipop şeker çıktığını, yapılan inceleme sonucu; 2006 yılına ait bir çocuk istismar olayının şikayet dosyasında, Fatih’in üzerinde çıkan lolipop şekere benzer bir lolipop şekerden bahsedildiğini ve istismara uğrayan mağdur çocuğun verdiği eşkalin Fatih ile eşleştiğini söyledi.
EN SON FATİH İLE GÖRÜLDÜ
Müge Anlı’nın edindiği bilgilere göre kayıp Nazmiye Yaldız'ın 21 Ekim 2017 tarihinde, Antalya’dan Sakarya’ya gittiği, yolculuğu esnasında da kendisine istismarda bulunup şantaj yaptığı iddia edilen Fatih ile sık sık görüştüğü, Sakarya’ya gittikten 4 gün sonra yani 25 Ekim 2017 tarihinde telefonunun kapandığı, aynı tarihlerde, Fatih'in o bölgede olduğu belirlendi.
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