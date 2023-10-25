Nevrigül Alan cinayetinin kilit ismi Nazmiye'nin Müge Anlı güvenlik görevlisine mesajlar attığı ortaya çıktı

Ablası Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümüyle Müge Anlı'ya katılan Nazmiye, Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline geldi. Eniştesi ve ablasının yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Nazmiye yaptıklarıyla herkesi bir kez daha şaşırttı.
Eniştesi Remzi ile ilişkisini olduğunu kabul etmeyen genç kız, kendini "Ben bu çirkine mi bakacağım? Mavi gözlü çocuklar var" diyerek savundu.
Şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı; ""Dün ınstagramdan mesajlar yazmışsın.Sen bu çocuğun ismini nasıl öğrendin de bu çocuğa mesaj attın? Bu devirde erkek olmak çok zor... " ifadelerini kullandı.
Nazmiye'nin güvenlik görevlisine "Sen niye sürekli önüme geçiyorsun?" mesajı attığı ortaya çıktı. Müge Anlı saygı dolu konuşmasından dolayı Yılmaz'ı tebrik etti.
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