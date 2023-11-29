Özgü Namal Kızıl Goncalar dizisinde hangi rolü canlandıracak?

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaşacağı “Kızıl Goncalar” dizinin tanıtımı ekranlarda dönmeye başladı. Oyunculuğa 9 yıl ara veren Namal, muhafazakar bir ailenin gelini Meryem’e hayat verecek. Necati Şahin‘in yazdığı dizide Namal, Mert Turak‘la karı kocaya hayat verecek.
KIZIL GONCALAR KONUSU
Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.
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