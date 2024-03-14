Revani tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? Adım adım revani tatlısı tarifi

Ramazan ve bayram tarihlerinde en çok araştırılan tariflerden biri de revani oluyor. Revani tatlısı her evde bulunan malzemelerle kolayca yapılabilen bir tatlı. Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan revani tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamalarını bir araya getirdik





REVANİ MALZEMELERİ



- 1 su bardağı şeker

- 3 yumurta

- 1 su bardağı irmik

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 su bardağı un

- 1 çay bardağı sıvıyağ

- 1 adet kabartma tozu



Şerbeti için gerekenler;



- 3 su bardağı şeker veya esmer şeker



- 3 Su bardağı su



- Yarım limon suyu REVANİ TATLISI YAPIMI - Öncelikle tatlınızın şerbetini hazırlayın. Şeker ve suyu derin bir tencereye alıp kaynatın. Kaynayan şerbete yarım limon suyu ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha kaynatın.



- Keki için şeker, yumurta derin bir kaba alınarak çırpın.



- Yoğurt, sıvıyağ, irmik ekleyin ve çırpmaya devam edin.



- Ardından un, kabartma tozu ve vanilya karışıma ekleyerek güzel çırpmaya devam edin.



- Yağlanan fırın kabına kek hamurunu dökün.



- Fırın 170 derece ayara getirilerek kekin üzeri kızarana kadar ortalama 30 dakika kadar pişirin.



- Sıcak keke soğuk şerbet olacak şekilde şerbet ilavesi yapın.



- 2 saat dinlendirdikten sonra fındık veya hindistan cevizi tozu ile süsleyin.