Safir dizisi nerede çekiliyor, dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? (Safir dizisinin konusu ve kadrosu)

SAFİR DİZİSİ OYUNCULARI



Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizide ayrıca İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yapımını NTC Medya üstlenirken, etkileyici hikayesi ise Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait. Senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor.



SAFİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Dizinin çekimleri Kapadokya'da gerçekleşmektedir. Kapadokya'nın eşsiz dokusunu ekranlara taşıyan yapımın ilerideki bölümlerde çekimlerinin İstanbul'da yapılması bekleniyor.