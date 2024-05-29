Sandık Kokusu'na Komiser Kemal geliyor: Kadir Polatçı kimdir?

Sandık Kokusu sürpriz bir ismi ağırlıyor. Daha önce farklı projelerde ekran karşısına çıkan Kadir Polatçı, diziye konuk olacak. Polatçı, yakın zaman sezon finali yapacak olan dizide Komiser Kemal karakterine hayat verecek. Kemal, Hasan’ın (Uğur Yücel) peşine düşecek.



Nezaket Coşkun’un yönettiği dizinin 12 Haziran Çarşamba akşamı sezon finali yapması planlanıyor.

KADİR POLATÇI KİMDİR?

İstanbul doğumlu oyuncu Kadir Polatçı, Aşkın Zamanı, Arka Sıradakiler, Arka Sokaklar ve son olarak Kardeş Payı dizisinde Deniz karakterini canlandırarak kısa sürede izleyicinin gönlünü kazanmayı başardı. Son olarak Küçük Esnaf sinema filminde oynamıştır.