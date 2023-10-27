Serkay Tütüncü kimdir? Survivor yarışmasıyla ünlenen Serkay Tütüncü kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir, Tire’de doğdu. Arnavut kökenlidir. Eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı.



Serkay Tütüncü, İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. 2018 yılında yayımlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.



Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, FOX'ta yayımlanan Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de yer aldı.



2022 yılında yine FOX ekranlarında yayımlanan Kusursuz Kiracı dizisinde Yakup karakterini canlandırdı.



2016 yılında TV8'de yayımlanan Survivor 2016 yarışmasına katılıp Gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı 2. olarak tamamladı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa adım attı.