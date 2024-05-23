Serkay Tütüncü Sandık Kokusu'nun kadrosuna dahil oldu: Kıvanç karakterine hayat verecek olan Serkay Tütüncü kimdir?

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, Sandık Kokusu’nun kadrosuna başarılı oyuncu Serkay Tütüncü dahil oldu.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir, Tire’de doğdu. Arnavut kökenlidir. Eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. 2016 yılında TV8'de yayımlanan Survivor 2016 yarışmasına katılıp Gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı 2. olarak tamamladı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa adım attı.



2018 yılında yayımlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, FOX'ta yayımlanan Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de yer aldı. 2022 yılında yine FOX ekranlarında yayımlanan Kusursuz Kiracı dizisinde Yakup karakterini canlandırdı.