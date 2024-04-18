Sezgi Mengi "Kül Masalı" dizisinin kadrosunda: Taylan rolüne hayat verecek

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sezgi Mengi 9 yıl ara verdiği dizi setlerine Gökhan Alkan ile Sevda Erginci’yi buluşturan “Kül Masalı” dizisiyle dönüş yaptı. Ünlü oyuncu son olarak 2015’te “O Hayat Benim” dizisinde seyirciyle buluşmuştu.



Mengi, TRT1’de ekrana gelen dizide Taylan rolüne hayat verecek ve Erhan Sanlı’nın (Özgür Çevik) kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak ve 10. bölümünde final yapacak olan dizinin son 3 bölümünde rol alacak.

SEZGİ MENGİ KİMDİR?

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Sezgi Mengi 18 Haziran 1985 tarihinde dünyaya geldi. Nişantaşı Işık Lisesi ve Pera Güzel Sanatlar Lisesinden sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü'ne devam etti.



Mengi'nin ilk tiyatro deneyimi Işık Lisesi Tiyatro koluna girmesiyle başladı. Daha sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesine Geçti ve mezun olduktan sonra Şahika Tekand'ın Studio Oyuncuları tiyatrosunda oyunculuk eğitimini tamamladı.



Mesude Eraslan'ın keşfi ile ilk televizyon denemesi olan Şarkılar Seni Söyler'de Deniz Akkaya ve Kerem Alışık ile oynadı. Daha sonra İki Genç Kız filminde Erim Karakterini canlandırdı. Çinliller Geliyor filminde Bedri karakterini oynadı. Avrupa Yakası dizisinde Fatoş'un oğlu Alican karakteri için konuk oyuncu olarak rol aldı. Sınıf dizisinde Kaya karakterini canlandırdı. Bir bölüm Gece Gündüz dizisinde Cem Urgancı rolünü oynamıştır. Canım Ailem dizisinde Yiğit karakterini canlandıran Sezgi Mengi, Redd'in 2009 yılında yayınladığı 21 albümünün Aşktı Bu şarkısının klibinde oynamıştır.