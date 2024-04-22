Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşındaydı?  Yağmur Taktaş'ın sevgilisi hakkında kan donduran iddialar

Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), ABD'de kaldığı evde ölü bulundu. Bir dönemin popüler yarışmalarından İşte Benim Stilim'in yarışmacılarından  Taktaş hakkındaki iddialar sosyal medyaya konu oldu. Ramazan arefesinde Amerika'da eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Yağmur Taktaş'ın Instagram hesabının da ele geçirildiği söyleniyor.

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşındaydı?  Yağmur Taktaş'ın sevgilisi hakkında kan donduran iddialar

Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, ABD’de kaldığı evde ölü bulundu.Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.

ÖLÜMÜ ARDINDAKİ SIR PERDESİ

Taktaş hakkındaki iddialar kan dondurdu. Amerika'da yaşayan genç kadının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ardından da profilinin ele geçirildiği haberleri sosyal medyaya konu oldu.

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşındaydı?  Yağmur Taktaş'ın sevgilisi hakkında kan donduran iddialar - 1

Yurt dışında katledildiği iddia edilen genç kadının cenazesi ailesinin yaşadığı Adana'ya getirilip defnedildiği de iddialar arasında.

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşındaydı?  Yağmur Taktaş'ın sevgilisi hakkında kan donduran iddialar - 2

Yağmur Taktaş'ın Instagram profil fotoğrafına Exorcist adlı korku filmi karakteri Regan görseli koyulması ve tüm paylaşımların kaldırılması hakkında da farklı yorumlar yapıldı.

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

Yağmur Taktaş, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Spor ve moda alanlarına ilgi duyan İşte Benim Stilim gibi programlarına katılmış ve cesur pozlarıyla dikkat çekmiştir.

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