Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşındaydı?  Yağmur Taktaş'ın sevgilisi hakkında kan donduran iddialar

Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, ABD’de kaldığı evde ölü bulundu.Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.

ÖLÜMÜ ARDINDAKİ SIR PERDESİ

Taktaş hakkındaki iddialar kan dondurdu. Amerika'da yaşayan genç kadının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ardından da profilinin ele geçirildiği haberleri sosyal medyaya konu oldu.