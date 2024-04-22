Sosyal medya Umut Yetik'in iddialarını konuşuyor: 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı

"KUMPAS KURDULAR"

Boşandığı eşi ve oğlunun kendisine kumpas kurduğunu belirten Yetik; "Bana bir kumpas kurup kaçtılar. 30 Mart gecesi oğlum ısrarla bana kuaför müşterimizin aradığını, ısrarla oraya gitmemiz gerektiğini söylediler. Araç geldi, araca bindim, 15 dakika sonra jandarma ekipleri aracı durdular, çantamdan birkaç yasaklı madde çıktı. İfademi verdikten sonra beni serbest bıraktılar. Çünkü benim geçmişimde suç dosyası yok, kendimden çok eminim. Hastaneden hep birlikte çıktıktan sonra bana ne olduğunu sordular. Ben temiz çıkarsam bunu yapan kişinin kumpastan yargılatacağımı söyledim, ne olduysa bu blöften sonra oldu. O gün 9'dan sonra ne Tuğçe'nin ne de Mustafa'nın telefonlarına ulaşamadık, beni hapse attıracaklardı başaramayınca kaçtılar." ifadelerini kullandı.