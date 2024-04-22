Sosyal medya Umut Yetik'in iddialarını konuşuyor: 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı

Sosyal medya eşi ve oğlunun aşk yaşadığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvuran Umut Yetik'in iddialarını konuşuyor... Başından iki evlilik geçen Umut Yetik, 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki eşiyle kaçtığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Benim ilk evliliğimden olan Mustafa Yetik ile 9 yıllık eşim ile Tuğçe Akpençe birlikte kaçtılar." dedi.

Sosyal medya Umut Yetik'in iddialarını konuşuyor: 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı

Umut Yetik 8 yaşındaki kızını aramak için ve ekibinden yardım istedi. Söyledikleriyle stüdyodakileri ve Müge Anlı'yı şaşırtan Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin, ilk evliliğinden olan oğlu Mustafa ile kaçtığı ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi Naz'ı götürdüğünü söyledi. Evlendiğinde oğlunun 9 yaşında oğlunu belirten Yetik, tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu dile getirdi.

Sosyal medya Umut Yetik'in iddialarını konuşuyor: 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı - 1

BENİM TORUNUMUMU DOĞURACAK

Gözyaşlarına boğulan Yetik; "Bunlar tezgahı 1 yıl önceden planlamışlar. "Tuğçe beni boşanmaya ikna etti. boşanırsak bir kozmetik dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız deyip beni boşanmaya ikna etti. Biz sadece kağıt üzerinde boşandık, böyle bir şey aklıma gelmeyeceği için çocuğun velayeti anneye verildi. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte olduklarını itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumumu doğuracak." dedi. 

Sosyal medya Umut Yetik'in iddialarını konuşuyor: 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı - 2

"KUMPAS KURDULAR"

Boşandığı eşi ve oğlunun kendisine kumpas kurduğunu belirten Yetik; "Bana bir kumpas kurup kaçtılar. 30 Mart gecesi oğlum ısrarla bana kuaför müşterimizin aradığını, ısrarla oraya gitmemiz gerektiğini söylediler. Araç geldi, araca bindim, 15 dakika sonra jandarma ekipleri aracı durdular, çantamdan birkaç yasaklı madde çıktı. İfademi verdikten sonra beni serbest bıraktılar. Çünkü benim geçmişimde suç dosyası yok, kendimden çok eminim. Hastaneden hep birlikte çıktıktan sonra bana ne olduğunu sordular. Ben temiz çıkarsam bunu yapan kişinin kumpastan yargılatacağımı söyledim, ne olduysa bu blöften sonra oldu. O gün 9'dan sonra ne Tuğçe'nin ne de Mustafa'nın telefonlarına ulaşamadık, beni hapse attıracaklardı başaramayınca kaçtılar." ifadelerini kullandı.

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