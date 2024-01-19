Sümeyye Aydoğan kimdir, kaç yaşında? Gaddar dizisinin Aydan'ı Sümeyye Aydoğan hakkında bilinenler

Sümeyye Aydoğan 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sümeyye Aydoğan, Aydınlı ve Edirneli olan ailesi aslen Arnavut kökenlidir. 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle ilk film deneyimini, 2021 yılında Kahraman Babam dizisinde ilk dizi deneyimini sergiledi.



Sonrasında Sadakatsiz dizisinde "Ceren" karakterini ve aynı yıl içinde Geçen Yaz filminde "Oya" karakterini canlandırdı. 2022 yılında ise ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde "Melisa Gerçek" karakterini canlandırdı. Duy Beni dizisinden sonra ise 2023 yılında FOX'ta yayımlanan Taçsız Prenses dizisinde "Yağmur Elem" karakterini canlandırdı. Sezon finalinde diziden ayrıldı Aynı yıl, Kanal D'de yayımlanan Dönence dizisinin kadrosuna dahil oldu.



2023 yılında 13 bölüm olarak yayımlanan Akif dizisinde ve Magarsus dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı.