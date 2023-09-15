Survivor All Star 2024 yarışmacısı Nefise Karatay kimdir?

Nefise Karatay, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. Acun Ilıcalı haberi, "2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay Survivor 2024 All Star’da bizimle beraber olacak. Nefise’nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle bekliyorum." sözleriyle verdi.

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Aslen Balıkesirli olan Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü’nde eğitimi sürdürüyor. Milli atlet olan Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. Engelli koşu branşında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları elde etti.