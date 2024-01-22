Survivor Gizem kimdir? Survivor 2024 All Star yarışmacısı Gizem Memiç kaç yaşında, nereli?

Survivor Gizem Memiç, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Survivor 2024 All Star yarışmasında kırmızı takımda yarışan Gizem Memiç'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor Gizem kimdir? Survivor 2024 All Star yarışmacısı Gizem Memiç kaç yaşında, nereli?

Survivor Gizem kimdir? Survivor 2024 All Star yarışmacısı Gizem Memiç kaç yaşında, nereli?

Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Gizem Memiç model ve güzellik kraliçesidir.

1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir. Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur.

7 Şubat 2016 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu.

2022 yılında Türkiye'de programına katılmış ve birleşme partisindeki şarkı söyleme yarışmasında 1. olmuştur.

Şu anda Survivor 2024 All Star yarışmasında kırmızı takımda yarışmaktadır.

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