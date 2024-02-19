Survivor Mustafa Kemal kimdir? Survivor 2024 All Star yarışmacısı Mustafa Kemal Kurt kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Mustafa Kemal Kurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 40 yaşında profesyonel ragbi oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 2010 yılından beri oyuncusudur.

Crossfit sporuyla da ilgilenen yarışmacı, çeşitli yerlerde Rugby Koç'u olarak görev yaptı.

Mustafa Kemal, 2008-2011 yılları arasında bir Fransız ragbi takımı olan “RC Vichy Rugby” kulübünde oynadı.



2011-2015 yılları arasında İstanbul’da Koç Üniversitesinde Rugby takımı Koç'u olarak görev yaptı. “Survivor 2018 All Star” yarışmasına katıldı.



Eşi Esra ile evli olan Mustafa Kemal'in bir çocuğu olduğu biliniyor.