TV dünyası Galataport İstanbul'da buluşuyor (Emmy Academy Day etkinliği)

Uluslararası Emmy ödüllerini bugüne kadar Türkiye’den Doğuş Yayın Grubu’na ait mecralarda gösterilen iki yapım kazandı.



Bunlardan biri Puhu TV’de yayınlanan ve Haluk Bilginer’e "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandıran “Şahsiyet”.

Diğeri, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün başroünde yer aldığı ve ve en iyi dizi seçilen Star TV dizisi “Kara Sevda”.



Uluslararası Emmy Ödülleri'ni dağıtan Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi "Emmy Academy Day" etkinliği için İstanbul’a geliyor.



Şimdiye kadar Pekin, Rio de Janerio, Kudüs, Hong Kong & Shenzhen ve Meksiko City’de gerçekleştirilen etkinliğinin gala gecesine, 2 Haziran’da Galataport İstanbul ev sahipliği yapacak.

