TV dünyası Galataport İstanbul'da buluşuyor (Emmy Academy Day etkinliği)

Uluslararası Emmy Ödülleri'ni dağıtan, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi 4 gün sürecek bir etkinlik için İstanbul’da. "Emmy Academy Day" etkinliğinin gala gecesinin ev sahipliğini Galataport İstanbul yapıyor.

TV dünyası Galataport İstanbul'da buluşuyor (Emmy Academy Day etkinliği)

Uluslararası Emmy ödüllerini bugüne kadar Türkiye’den Doğuş Yayın Grubu’na ait mecralarda gösterilen iki yapım kazandı.

Bunlardan biri Puhu TV’de yayınlanan ve ’e "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandıran “Şahsiyet”.

Diğeri, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün başroünde yer aldığı ve ve en iyi dizi seçilen Star TV dizisi “Kara Sevda”.

Uluslararası 'ni dağıtan Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi "Emmy Academy Day" etkinliği için İstanbul’a geliyor.

Şimdiye kadar Pekin, Rio de Janerio, Kudüs, Hong Kong & Shenzhen ve Meksiko City’de gerçekleştirilen etkinliğinin gala gecesine, 2 Haziran’da İstanbul ev sahipliği yapacak.

Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy ödülü

Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy ödülü

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Tüm dünyadan akademi üyeleri ve Türk dizi ve televizyon dünyasının ünlü yıldızları bu özel galada bir araya gelecek.

31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında İstanbul'un farklı lokasyonlarında düzenlenecek etkinliğe dünyanın farklı ülkelerinden sektör temsilcileri katılacak.

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