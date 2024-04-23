Usta oyuncu Feri Güler "Sandık Kokusu" dizisi kadrosunda (Feri Güler kimdir?)

“Sandık Kokusu” dizisi güçlü kadrosu ve renkli hikâyesiyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. İki güçlü kalem Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı diziyi Nezaket Coşkun yönetiyor. Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Necip Memili ve Meriç Aral’ı buluşturan dizinin kadrosuna usta bir oyuncu daha katıldı.



Usta oyuncu Feri Güler “Sandık Kokusu” dizisiyle anlaştı. Güler sevilen dizide çiçekçi dükkanı olan “Hülya” rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Hülya’nın diziye kızıyla beraber katılacağı öğrenildi.

FERİ GÜLER KİMDİR?

Feri Baycu Güler, 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Aşkın Halleri dizisi ile yaşamış; Altınsoylar, Çifte Saadet ve Erkenci Kuş dizilerinde rol almıştır. Tiyatro hayatını da sürdüren Feri Güler bir yandan yapımcılık yaparken öte yandan, Mamart Tiyatro’nun genel sanat yönetmenliğini yapmaktadır. Bunun yanı sıra en son rol aldığı oyunlar; Nereye Gitti Bütün Çiçekler? Ve Tartuffe’dür.