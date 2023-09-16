Ya Çok Seversen dizisinin final tarihi belli oldu: Ya Çok Seversen dizisi ne zaman final yapacak?

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan‘ın başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinin final tarihi belli oldu. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi, kısa bir süre sonra final yaparak ekran macerasını sonlandıracak. Peki, Ya Çok Seversen dizisi ne zaman final yapacak?

Ya Çok Seversen dizisinin final tarihi belli oldu: Ya Çok Seversen dizisi ne zaman final yapacak?

“Ya Çok Seversen” dizisinin resmi sayfasından dizinin final yapacağı açıklandı. Ay Yapım yaptığı yazılı açıklamada “Türkiye’yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde de eş zamanlı yayınlanan ‘Ya Çok Seversen’ dizisi 2 hafta sonra yayınlanacak 13. bölümüyle final yapacak. Bu keyifli yolculukta bizlerle olan seyircimize çok teşekkür ederiz…” cümlelerine yer verdi.

Ya Çok Seversen dizisinin final tarihi belli oldu: Ya Çok Seversen dizisi ne zaman final yapacak? - 1

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Ceyda Aşar, Senem Birlik’in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunu Ali Balcı devralmıştı. Dizide Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan‘a Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe eşlik ediyordu.

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