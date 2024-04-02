Yaban Çiçekleri final mi yapacak?

Başrollerinde Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Tilbe Saran, Halil Babür ve Arif Pişkin'in yer aldığı yeni dizi Yaban Çiçekleri'nin final kararı aldığı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, O3 Medya imzalı dizinin 3 bölümünde final yapmasına karar verildi.
YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU
"Yaban Çiçekleri"nin konusu ise şöyle; "Daha iki küçük çocukken başlamıştı Kılıç ve Ela'nın hikayesi… Aşk, onlar için yürünecek uzun bir yoldu. Ama geriye, en geriye doğru... Yarım kalmış̧ bazı hikayeler, söylenecek sözleri kalmadığı için değil; eksik satırları, eksik fotoğrafları tamamlanmayı beklediği için yarımdı. Şimdi bu masum kalpler, aynı heyecanla hayat dolu bu aşk hikayesini yeniden yazabilecekler mi?"
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