Yalan dizisinin Melike'si Aslıhan Güner kimdir?

Ekranların deneyimli isimlerinden Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987’de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi’nde gördüğü eğitimle adım attı.



Aslıhan Güner’in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile devam etti. Güner, The İmam, Sümela’nın Şifresi, Moskova’nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu. 2013 tarihinde, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlendi.