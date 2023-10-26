Yalı Çapkını Pelin (Buçe Buse Kahraman) diziye geri mi dönüyor?

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 42. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanına; Ferit'in eski sevgilisi Pelin ve onun annesi Zerrin'in geri dönmesi damga vurdu.
BUÇE BUSE KAHRAMAN HAKKINDA
1 Nisan 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Buçe Buse Kahraman, ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar verdi. Üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde eğitim gördü. 2017 yılında "Kötü Çocuk" sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başladı. Daha sonra ilk dizi projesi olan "Çarpışma" dizisinde Meltem karakterine hayat verdi.
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