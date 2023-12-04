Yalı Çapkını'na en iyi dizi ödülü

Altın Kelebek ödül töreni, Çağla Şikel ve Cem Davran'ın sunumuyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşti.

Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını" bu yıl 49'uncusu düzenlenen Altın Kelebek'te en iyi dizi ödülüne layık görüldü.

Ödülü yapımcı Onur Güvenatam, yazar Gülseren Budayıcıoğlu ve dizinin oyuncu ekibi birlikte aldı.

Geceye dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir hasta olduğu için katılamadı.



Onur Güvenatam, "Hepimiz çok mutluyuz ve gururluyuz, gerçekten muazzam bir iş çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.



En iyi kadın oyuncu ödülü Pınar Deniz'e, en iyi erkek oyuncu ödülü ise Salih Bademci'ye gitti. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ en iyi dizi çifti ödülünü birlikte aldı.



Sanat hayatında 50. yılını kutlayan Nükhet Duru ise yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.



Gecede sahne alan Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği marşı, koro eşliğinde bütün salonla hep bir ağızdan seslendirdi.

