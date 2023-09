Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin kimdir?

TARO EMİR TEKİN KİMDİR?

Taro Emir Tekin, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London’ın PaPA derecesini bitirdi.



Sonrasında RADA Foundation kursunda eğitim alıp, Oxford School of Drama’da eğitimine devam etti. 2019 yılından beri Türkiye’de yaşayan Tekin kariyerine burada devam ediyor.