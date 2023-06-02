Yalı Çapkını'nın sezon finali tarihi belli oldu: Yalı Çapkını ne zaman final yapacak?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını her cuma izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme aldığı dizi her cuma akşamı reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor. Sevilerek izlenen dizinin ne zaman sezona finali yapacağı ise merak konusu oldu.

35. bölümü bugün yayınlanacak dizinin sezon finali tarihi kesinleşti. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu dizi 36. bölümüyle sezon finali yapacak. Yalı Çapkını 9 Haziran günü yayınlanacak 36. bölümüyle ekranlara bir süreliğine veda edecek. BU AKŞAM NELER YAŞACAK?



Yalı Çapkını yeni bölümüyle bu akşam Star’da ekrana gelecek. İşte yeni bölüme dair merak edilenler...

