Yargı dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Yargı dizisi yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. “Yargı” dizisi bayram tatili sonrası bugün yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak. Ali Bilgin ve Beste Sultan’ın yönettiği dizinin bugünkü bölümü yine nefes kesecek. Diziye yakında genç yıldız Ebru Helvacıoğlu konuk olacak.

FİNAL NE ZAMAN?

Fenomen dizinin 90 ve 91. Bölüme renk katacak olan Ebru Helvacıoğlu “Serap” rolüne hayat verecek. 95. Bölümde yine çok konuşulacak bir finalle veda edecek olan dizinin son bölümünün 26 Mayıs’ta ekrana gelmesi planlanıyor.