Yargı dizisi ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Birsen Altuntaş Yargı dizisinin final tarihini açıkladı. Konusu, oyunculukları ve rejisiyle başarılı bir ekran macerası geçiren “Yargı” başta iki sezon olarak planlanmış ancak seyirciden gelen büyük ilgi üzerine üçüncü sezonu da çekilmişti.

YARGI FİNALİ NE ZAMAN?

Hem ülkemizde, hem de yurt dışında yarattığı etki nedeniyle Ay Yapım’ın prestij projeleri arasında yer alan “Yargı” planlamalarda yeni bir değişiklik olmazsa 95. bölümde yani mayısın son haftası ekrana veda edecek.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nu bir kez daha buluşturan dizinin başarılı yazarı Sema Ergenekon, dizi mayıs sonunda final yaptıktan sonra yeni projelerini hayata geçirmek için harekete geçecek. Ergenekon’un dijital dizi ve film de yazma planı olduğu öğrenildi.



