Yargı dizisine Uluslararası Emmy Ödülü

2017’de “Kara Sevda”, 2019’da “Şahsiyet” dizilerinin ardından şimdi de “Yargı” dizisi Emmy ödülünün sahibi oldu. Böylece Türk dizilerinin uluslararası arenadaki başarısı üçüncü kez tescillendi.
Bu yıl 51’incisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Ay Yapım imzalı “Yargı”, En İyi Telenovela dalında ödülün sahibi oldu.
Emmy’de “Family Secrets” (Aile Sırları) adıyla yer alan “Yargı”, En İyi Telenovela dalında güçlü yapımlar olan Brezilya’dan “Cara e Coragem” ve “Pantanal” ile Portekiz’den “Para Semper”ın önünde ödüle uzandı.
“Yargı”; “Kara Sevda” ve “Şahsiyet”in ardından ödülü kazanan üçüncü Türk dizisi olarak kayıtlara geçti.
New York Hilton Midtown Otel'de aktör ve komedyen Rhys Darby’nin sunuculuğunda düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.
Kanada'dan Buffy Saint-Marie belgeseli "Sanat Programlama" dalında Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı.
İngiliz polisiye “The Responder”ın yıldızı Martin Freeman En İyi Erkek Oyuncu, Meksika yapımı “La Caida”nın yıldızı Karla Souza ise En İyi Kadın Oyuncu dalında ödüle layık görüldü.
Alman mini dizi “The Empress”, Hindistan’dan “Vir Das: Landing” ve İngiltere’den “Derry Girls” ödül alan yapımlar arasında yer aldı.
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