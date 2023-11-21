Yargı dizisine Uluslararası Emmy Ödülü

2017’de “Kara Sevda”, 2019’da “Şahsiyet” dizilerinin ardından şimdi de “Yargı” dizisi Emmy ödülünün sahibi oldu. Böylece Türk dizilerinin uluslararası arenadaki başarısı üçüncü kez tescillendi.

Bu yıl 51’incisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Ay Yapım imzalı “Yargı”, En İyi Telenovela dalında ödülün sahibi oldu.

Emmy’de “Family Secrets” (Aile Sırları) adıyla yer alan “Yargı”, En İyi Telenovela dalında güçlü yapımlar olan Brezilya’dan “Cara e Coragem” ve “Pantanal” ile Portekiz’den “Para Semper”ın önünde ödüle uzandı.