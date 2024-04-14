"Yargı" dizisine yeni konuk oyuncu: Ebru Helvacıoğlu kimdir?

Ebru Helvacıoğlu, 25 Aralık 1986 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunu olan Ebru Helvacıoğlu, "Küçük Kadınlar" dizisinde Simge rolü ile ekran karşısına çıktı.



2010 yılında Halil İbrahim Sofrası adlı dizide Aslı rolünü oynayan Ebru Helvacıoğlu, 2013 yılında Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oynadığı, Çalıkuşu dizisinde Necmiye karakterini canlandırdı.



Ebru Helvacıoğlu, 21 Ekim 2016 tarihinde gösterime giren Rüya adlı filmde 2. Sine'yi oynadı. Filmde Gizem Erdem, Dilşad Bozyiğit, Gizem Akman ve Mehmet Ali Nuroğlu ile birlikte rol aldı.